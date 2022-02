Rijbewijs aanvragen in Genk, Zonhoven en Houthalen-Helchteren kan meteen in het Examencentrum

In Genk, Zonhoven en Houthalen-Helchteren kan je in de toekomst mogelijk meteen na je rijexamen je rijbewijs aanvragen in het examencentrum zonder dat je daarvoor naar het gemeentehuis moet. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wil in een aantal gemeenten uittesten hoe de administratie eenvoudiger kan. Het afhalen van het rijbewijs zou wel nog in het gemeentehuis moeten gebeuren.