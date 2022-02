Royals op zondag - Prinses Eugenie zoekt neefje Harry op in de VS, en nee prins Daniel werd niet betrapt op overspel

Met het uitstapje werd meteen duidelijk dat Harry (zijn eerste?) bezoek had van een familielid in Californië. Eugenie bracht naar verluidt echtgenoot Jack Brooksbank en zoontje August mee naar de VS.



De band tussen Harry en Eugenie is al sinds hun kindertijd hecht. Hun moeders Diana Spencer en Sarah Ferguson werden als nieuwkomers - en buitenbeentjes - in de koninklijke familie beste maatjes. Harry en Eugenie maakten vroeger ook menig trendy nachtclub in Londen onveilig.



"Van alle kleinkinderen van de Queen hebben zij een van de meest natuurlijke connecties. Hij vertrouwt haar. Volgens vrienden kan ze goed advies geven", schrijven Omid Scobie en Carolyn Durand daarover in hun boek "Harry and Meghan and the making of a modern royal family". Eugenie was blijkbaar ook als eerste op de hoogte van de relatie van Harry en Meghan Markle.