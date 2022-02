Studenten UAntwerpen kunnen eindelijk beentjes loszwieren in nieuwe spiegeltent

Voorheen kon al wie aan Campus Drie Eiken, Groenenborger of Middelheim studeerde, terecht in onder meer de Konijnenpijp of de Spoed in Fort VI voor een feestje of een andere activiteit. Helaas moesten die feestlocaties de deuren sluiten omdat ze niet aan de actuele ventilatienormen voldoen.



Er werd dan een alternatief gezocht en zo kwam er een spiegeltent op de Campus Drie Eiken in Wilrijk. Maar net toen die er stond, werden de coronamaatregelen strenger en bleef de tent maanden ongebruikt, tot gisterenavond.