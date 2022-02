Tot 6 jaar cel voor zware plofkraak op Bpost-filiaal in Zaventem

In de loop van het onderzoek werden twee Nederlandse mannen overgeleverd aan ons land. Hun arrestatie kwam er op basis van DNA-materiaal dat werd teruggevonden op een koevoet en een veiligheidsbril. De twee beklaagden ontkenden elke betrokkenheid bij de feiten, maar de rechtbank in Brussel twijfelt niet aan hun schuld. “Justitie moet paal en perk stellen aan dit soort van georganiseerd banditisme”, aldus de rechter in haar vonnis. “Het gaat hier om zeer ernstige feiten. De zware ontploffing zorgde voor heel wat schade. Dit kan niet getolereerd worden.” Een van de daders, die in Nederland al werd veroordeeld, kreeg 6 jaar cel opgelegd. De tweede beklaagde werd vanmorgen veroordeeld tot 5,5 jaar cel.