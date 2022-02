Veurne koopt portret van Will Tura van lokale kunstenaar

Zeggen dat de boterstad haar publiekslieveling Will Tura hoog in het vaandel draagt is een open deur intrappen. Na het bankje met de zanger in het park verwerft de stad nu een portret van Tura door de Veurnse kunstenaar Freddy Seynhaeve. “Will Tura is een van onze ereburgers en hij blijft belangrijk voor onze stad”, steekt schepen van Cultuur Jonas Bel (Veurne Plus) van wal. “De kunstenaar heeft dit werk aangeboden en wij zijn hier op ingegaan.” De stad betaalde 750 euro voor het portret. Of de zanger zelf op de hoogte is? “De burgemeester heeft met Will contact gehad. Hoe hij reageerde weet ik niet, maar hem kennende zal hij laaiend enthousiast geweest zijn.”