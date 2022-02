BEKIJK: Politie in Honduras omsingelt het huis van de voormalige president, VS vraagt om uitlevering

In Honduras hebben politiediensten afgelopen nacht het huis van de voormalige president Juan Orlando Hernández omsingeld. Dit gebeurde nadat de VS voor de arrestatie en de uitlevering van de oud-president had gevraagd. Hernández wordt ervan beschuldigd grote sommen drugsgeld in ontvangst te hebben genomen om zijn presidentschap te financieren. De oud-president zelf ontkent alle feiten.