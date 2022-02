Valse coronapassen en bevriende artsen: welkom in parallelle wereld van niet-gevaccineerden in Italië

Sinds oktober is de coronapas verplicht voor wie wil werken in Italië, sinds deze week is voor vijftigplussers zelfs een vaccinatiepas nodig. Een negatieve coronatest volstaat dus niet meer. Werken zonder pas kan bijgevolg alleen van thuis uit, of in een “alternatief circuit”, vaak in het zwart, in ruil voor wederdiensten of een combinatie van beide. Loredana werkt in het zwart als babysitter, maar ook als bejaardenverzorgster. Ze komt net van bij een van haar klanten vandaan, wanneer we haar ontmoeten.