Leuvense deelgemeente Wijgmaal krijgt volledige make-over: nieuw park, sportcomplex, stationsplein en 400 woningen

Met het project "Wijgmaal in de steigers" heeft het stadsbestuur van Leuven concreet plannen uitgewerkt voor het gebied tussen de Wakkerzeelsebaan, de Baron Descampslaan en de Kroonstraat en voor de sites Ymeria, Remy en de stationsomgeving. “Wijgmaal is een bijzonder fijne plek om te wonen", vindt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). "Dat bleek ook uit de voorbereiding van het project waarbij de inwoners heel contructief mee nadachten over het leven en werken in Wijgmaal." Volgens het stadsbestuur is het de bedoeling om Wijgmaal te verbeteren zonder de eigenheid van de deelgemeente te verliezen.