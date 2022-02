Ziekenhuizen van Oudenaarde, Ronse en Tielt slaken noodkreet: "Sluit onze materniteiten niet"

Volgens Vercamer is een materniteit bij uitstek een dienst die dicht bij de bevolking moet blijven. "De minister denkt dat deze maatregel voor een besparing zal zorgen, maar dat zien wij anders. De kleine materniteiten moeten hun kleiner personeelsbestand sowieso zelf financieren, juist omdat ze kleiner zijn. Die kosten nemen de materniteiten dus al op zich."

"We hebben dan ook een open brief geschreven aan de minister", gaat Vercamer verder. "Hij heeft intussen al toegezegd om in overleg te gaan met ons. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat we tot een goede oplossing zullen komen en dat onze kleine materniteiten dicht bij de mensen zullen kunnen blijven."