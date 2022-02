Zware kranen moeten gekantelde tientonner uit weiland takelen in Diepenbeek

De vrachtwagen raakte deze voormiddag van de weg af op de E313 in Diepenbeek, richting Hasselt, kantelde daarop en belandde in een weide. De vrachtwagen is geladen met 27.000 liter kalkmelk, dat is een stof die gebruikt wordt om water te ontharden. De brandweer heeft geen lekken ontdekt. Kranen moesten de tientonner uit het weiland halen. Om die berging mogelijk te maken werd de rechterrijstrook een tijdlang afgesloten. Intussen zijn de verkeersproblemen er van de baan.

De chauffeur, een man van 56 uit Genk, werd lichtgewond en kon zelf uit de cabine kruipen. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.