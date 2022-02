50 jaar geleden werd volkszanger Juul Kabas (vrijwillig) ontvoerd door Beerschotsupporters

En zo geschiedde. Deckx werd ontvoerd op de markt van Retie. Zijn ontvoering haalde de voorpagina’s van de kranten. In werkelijkheid was Deckx op de hoogte van zijn ontvoering en spendeerde hij drie dagen op hotel in Heusden-Zolder. “Ik kwam niets tekort. Het hotel had een zwembad. Er was lekker eten. Het was gezellig”, lacht Deckx.