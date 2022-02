Opnieuw 54 graven van inheemse kinderen gevonden in Canada

Volgens Kitchemonia bevestigt de vondst wat de stam al langer wist: dat er in de loop der jaren veel kinderen spoorloos verdwenen. "Want daar komt het op neer: je ziet je kind 's ochtends van huis vertrekken zonder te weten dat je het nooit meer terug zal zien, en zonder antwoorden te krijgen over wat ermee gebeurd is", zo citeert het Canadese GlobalNews het opperhoofd. "Het enige wat je weet, is dat ze naar school zijn gegaan en nooit teruggekeerd."