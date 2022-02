Aertssen Group uit Stabroek uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar, Deliverect uit Gent is Scale-up van het Jaar 

Deliverect uit Gent wint dan weer de Prijs van de Vlaamse regering voor de Scale-up van het Jaar 2021. Het bedrijf helpt restaurants met het afwerken van online bestellingen.

Deliverect werd opgericht in 2018 en ontwikkelde een systeem dat de ruggengraat vormt van ondemand-maaltijden via de centralisatie van online bestellingen voor onder meer restaurateurs. Door online bestellingen, menu's en de rapportage van de online verkoopkanalen te centraliseren helpt Deliverect kleine en grote restaurants om fouten in bestellingen tot een minimum te herleiden en de bestellingen sneller af te werken. Het bedrijf telt 450 medewerkers in 13 landen.

Volgens juryvoorzitter Hans Crijn van de Vlerick Business School verdient Deliverect de prijs vanwege het "inspirationele ondernemerschap en de onnavolgbare groei die Deliverect op 2,5 jaar tijd gerealiseerd heeft". "Hun technologie om de vaak conservatieve horecabedrijven te digitaliseren en te faciliteren, is niet alleen baanbrekend maar ook broodnodig in de boomende takeawaybusiness. Getuige daarvan zijn zowel de duizenden kleine horecazaken in hun klantenportefeuille, alsook wereldspelers zoals Deliveroo en Uber Eats."