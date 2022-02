Alternatief carnavalsprogramma in Lanaken: het kriebelt om weer carnaval te kunnen vieren

Het alternatieve carnavalsprogramma in Lanaken is erg uitgebreid. Toch is burgemeester Marino Keulen (Open VLD) er van overtuigd dat er op een veilige manier gevierd kan worden. "Er is geen stoet, omdat je dan al snel 10.000 tot 15.000 mensen op de been krijgt, met mooi weer zelfs nog meer. Dat doen we niet. Nu is er carnaval voor de eigen inwoners, dat zijn beduidend minder mensen. Ze moeten hun coronapas tonen en de tent is open, dus er wordt goed verlucht."