Bart Somers leest Mechels stadsmagazine in voor blinden

Vandaag de dag zijn er 14 lokale besturen die hun stadsmagazine laten inlezen, de stad Mechelen is daar één van. De lokale besturen ondersteunen hierbij de vzw Transkript. Die vzw biedt teksten aan in de gewenste leesvorm: braille, groteletterdruk of in gesproken vorm.

“Het wordt enorm gewaardeerd door de mensen die voordien die informatie niet kregen. Het is een vorm van gelijke kansen," zegt Vlaams minister voor Gelijke Kansen en tevens titelvoerend burgemeester van Mechelen Bart Somers. De minister wil met dit initiatief andere gemeenten warm maken om er ook aan deel te nemen.

Gemeenten die er werk van willen maken kunnen contact opnemen met het kabinet van Somers of rechtstreeks met de organisatie Transkript.