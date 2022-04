België, hotspot voor geroofd antiek: overheid verkocht Nigeriaans miljoenenstuk voor... 240 euro

Volper zegt dat de Nigerianen ook in eigen boezem moeten kijken. "In de jaren tachtig en negentig zijn er nog meer diefstallen geweest in musea in Nigeria, ook in het museum in Jos. Daarbij werden verschillende Ife-stukken gestolen. Ongetwijfeld waren bij die diefstallen ook Nigerianen actief betrokken. We moeten uitzoeken hoe die stukken geroofd werden en hoe ze vervolgens in het Westen aan de man werden gebracht. Dit is niet alleen een westerse affaire.”