"Alcarràs", film in het Catalaans met niet-professionele acteurs, wint Gouden Beer op Berlinale

Naast de Gouden Beer zijn er ook zeven Zilveren Beren uitgereikt in andere categorieën. De Grote prijs van de Jury is voor "The Novelist's Film" van de Zuid-Koreaan Hong Sang-soo, die de afgelopen zes jaar maar liefst tien films heeft gemaakt.

De prijs voor beste regisseur gaat naar Claire Denis, voor "Avec amour et acharnement". Gisteren is een andere Française al in de prijzen gevallen: actrice Isabelle Huppert heeft de Gouden Erebeer voor haar volledige carrière gekregen. Een prijs die ze niet zelf kon komen ophalen in Berlijn, omdat ze recent positief heeft getest op corona.

"Het filmfestival van Berlijn is er dit jaar sowieso eentje in mineur, want het duurt "maar" zes en geen tien dagen. Maar de organisatoren wilden na vorig jaar sowieso een fysieke editie organiseren", zegt filmjournalist Lieven Van Gils.

"Daar is veel kritiek op gekomen, omdat de coronacijfers in Berlijn hoger liggen dan in de rest van Duitsland, en de kerstmarkt bijvoorbeeld niet mocht doorgaan. Maar the show must go on, omdat de filmwereld onder druk staat. Al wordt het geen groots feestje, omdat veel internationale filmsterren hun kat hebben gestuurd."

De Zilveren Beren voor de acteerprestaties zijn al voor de tweede keer genderneutraal uitgereikt in één algemene categorie, en niet langer apart voor acteurs en actrices. Beide onderscheidingen zijn naar actrices gegaan: beste bijrol is voor Laura Basuki voor haar rol in "Nana". De prijs voor de beste hoofdrol is voor de Turks-Duitse Meltem Kaptan, een grote naam in Duitsland.