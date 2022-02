Inbrakenplaag in bestelwagens in Ham en Beringen

Binnen de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo werd er dit jaar al 8 keer ingebroken in bestelwagens. Gisteren was het opnieuw prijs bij een wagen van een bedrijf uit Leopoldsburg. Bij een andere bestelwagen bleef het bij een poging.

De buit is vooral elektrisch gereedschap, dat wordt gestolen door de achter- of zijdeuren te forceren. De dieven werken vooral 's nachts en kiezen voor bestelwagens met een duidelijke firmavermelding op, zo is het voor hen duidelijk dat er nuttig gereedschap in zal zitten.