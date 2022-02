Bouw van 12 nieuwe loodsen bij luchthaven Oostende gestart

De vorige loodsen bij de luchthaven van Oostende dateerden nog van de jaren '50 en waren dringend aan vernieuwing toe. "De nood was hoog om nieuwe opslagruimte te voorzien voor vliegtuigen. Elke loods heeft een oppervlakte van 440 m² om vliegtuigen te parkeren. 2 loodsen zullen zelfs dubbel zo groot zijn. Deze investering zal niet alleen de luchthaven, maar ook de regio en de bedrijven hier ten goede komen", zegt Erik Vermeersch, Managing Director van NASC. De afgewerkte units zullen te huur of te koop aangeboden worden, zo ook aan privé-eigenaars.

Ook Ann van Praet, commercieel directeur van luchthaven Oostende is blij met deze investeringen. "Voor ons is dit avontuur een paar jaar geleden ontstaan met de komst van North Sea Aviation Center. In oktober hebben we toen de plannen voorgesteld. We zijn blij dat NSAC het initiatief heeft genomen om die loodsen te vernieuwen, waarin alle gebruikers hun vliegtuigen op een mooie en veilige manier stallen."