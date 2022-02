Brits museum haalt "smakeloze" souvenirs van Van Gogh-expo uit de rekken

Twee weken geleden opende in Courtauld Gallery in Londen een tentoonstelling met zelfportretten van Van Gogh. De expo zelf kreeg lovende kritieken, maar de souvenirs in de museumshop konden op minder waardering rekenen.

Er werd onder meer een gum verkocht in de vorm van een oor, die voor de grap "earaser" werd genoemd, een samentrekking van het Engelse woord voor oor en gum. Van Gogh had tijdens zijn leven zware mentale problemen en op een gegeven moment sneed hij een groot deel van zijn oor af. Hij liet zich ook een tijdje vrijwillig opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis in Saint-Remy in Frankrijk. In 1890 pleegde hij zelfmoord. Hij was toen 37 jaar.