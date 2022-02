Brouwerij Lindemans bestaat 200 jaar en opent nieuwe brouwerij in Ruisbroek

"Die vonden we in Ruisbroek, een andere deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw", vertelt Geert Lindemans. "Daar leggen we de laatste hand aan de Lindemans Satellite Brewery, een nieuwe brouwerij langs het kanaal Brussel-Charleroi. We kunnen hier tot 16.000 hectoliter lambiek, de basis voor geuze en kriek, opslaan. Maar we gaan hier ook bieren van hoge gisting brouwen. Die kunnen we ook blenden (vermengen nvdr.) met de traditionele lambiek. In die markt zit nog veel groeipotentieel."