Stad Brugge wil weten hoeveel hun inwoners sporten en bewegen

De bevraging zal niet alleen gebeuren via sportverenigingen, maar het zal ook persoonlijk aan de Bruggelingen gevraagd worden. Schepen van Sport Franky Demon (CD&V) hoopt op basis van de resultaten sterke beleidskeuzes te kunnen maken. “In enkele deelgemeenten hebben ze nood aan extra infrastructuur bijvoorbeeld. Dat bleek uit het vorige onderzoek van 5 jaar geleden. Toen hebben we ingezet op nieuwe sportcentra in Lissewege en Koolkerke. Als nu blijkt dat er te weinig aandacht zou zijn voor basketbal bijvoorbeeld, dan moeten we daarop inzetten. We willen niet over de mensen hun hoofd beslissen, maar om de 5 jaar een onderzoek laten doen.” De bevraging start in maart en duurt een jaar.