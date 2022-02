Café In De Kleine Hal in Hasselt wisselt na 40 jaar van uitbater: “Het is mijn vierde kind”

“In De Kleine Hal is echt van de Hasselaar. Er is hier zoveel geschiedenis geschreven. Vroeger was het pand groter want er stond geen muur tussen dit en het huis hiernaast. De jeneverstokerij ‘MC Vanderlocht’ was hier ook gevestigd en er is hier ook een kunstenaar geboren."

Of In De Kleine Hal ook het oudste café is van Hasselt, is niet duidelijk. De geschriften gaan terug tot 1800 en er zijn een paar cafés die toen al opgetekend stonden. Maar dat het heel oud is, is wel duidelijk. Van die hele periode heeft Yoke 40 jaar ingevuld als cafébaas. Haar persoon heeft zo’n stempel gedrukt op de zaak dat mensen haar “moeke” noemen. Een vertrouwenspersoon die heel vaak luisterde naar groot en klein verdriet of andere beslommeringen.