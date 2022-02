Burgemeester Oostende sluit onveilige Zeedijkparking

De ondergrondse Zeedijkparking is nog maar 3 jaar geleden geopend. Er blijken grote problemen met de brandveiligheid. Het brandalarm is kapot en gaat voortdurend af zonder dat er problemen zijn. De installatie die rook moet afzuigen als het wel brandt, werkt niet zoals het moet. De brandweer stelde een slecht rapport op, waarna burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) besliste om de parking onmiddellijk te sluiten. De wagens die er nu nog staan, mogen de parking verlaten. Nieuwe auto's mogen er niet meer in tot alles weer brandveilig gemaakt is.

In de parking zijn er 240 plaatsen en ook 80 privé-garageboxen. Volgens de burgemeester zal de sluiting deze periode van het jaar niet voor extra parkeerproblemen zorgen in de binnenstad.