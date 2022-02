Burgemeester Wemmel sluit frituur omdat ze niet brandveilig genoeg is, teleurgestelde uitbater stopt ermee

Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) heeft de frituur aan de Steenweg op Merchtem in het centrum gesloten op basis van tekortkomingen op vlak van brandveiligheid. Een tijdje geleden is er een nieuw reglement opgesteld voor de brandveiligheid op alle openbare plaatsen in Wemmel. "De brandweer heeft onlangs een controle uitgevoerd en omdat er verschillende tekortkomingen waren hebben ze een C-attest uitgeschreven. Dat betekent dat de zaak moet sluiten tot alles in orde is gebracht", vertelt Vansteenkiste.

Na de controle bleek dat de frituur niet genoeg brandvrije deuren in de zaak heeft, dat de blusinstallaties niet sterk genoeg zijn en de elektriciteit is al meer dan zes jaar niet gekeurd. Ook bleken een aantal keuringsattesten niet in orde te zijn.