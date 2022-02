Check - Nee, QR-codescanners op bankautomaten controleren jouw vaccinatiestatus niet

Op Twitter en in verschillende Facebookgroepen gaat een foto rond van een vermeende Brusselse bankautomaat met QR-codescanner. In het bericht wordt beweerd dat ook banken voortaan het Covid Safe Ticket of de Europese Green Pass vragen voor je geld kan afhalen. Dat klopt niet. Het QR-systeem bestaat al langer om via je bankapp contactloos geld af te halen. Het is bovendien niet eens duidelijk of het wel om een foto van een bankautomaat gaat.