Coronablog: Aantal besmettingen in week tijd wereldwijd gedaald met een vijfde, zegt de WHO

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het aantal nieuwe coronagevallen wereldwijd de afgelopen week met bijna een vijfde gedaald. Tussen 7 en 13 februari zijn er zo'n 16 miljoen gevallen gemeld. Dat is 19 procent minder dan in de week ervoor, meldde de WHO gisteren in haar meest recente coronastatistieken.

Het voorlopige hoogtepunt van de pandemie werd bereikt in de laatste week van januari, met meer dan 22 miljoen gevallen. Daarna begonnen de cijfers te dalen. Afgelopen week zijn er vanuit bijna alle regio's minder nieuwe gevallen gemeld. Alleen in de westelijke Stille Oceaan met Oost-Azië en Oceanië nam het aantal toe.

De WHO rapporteerde echter niet alleen een daling van het aantal coronagevallen, maar ook een gestage toename van BA.2, een subvariant van ommikron, die nog sneller kan worden overgedragen. BA.2 was begin februari verantwoordelijk voor meer dan een vijfde van alle gevallen van omikron die wereldwijd werden geanalyseerd. BA.2 is in opkomst in landen met zowel stijgende als dalende omikroncijfers.