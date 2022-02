Kan cyberaanval zoals in Oekraïne ook ons land overkomen? "Voorkomen is bijna onmogelijk, maar geen concrete dreiging"

Of de cyberaanval in Oekraïne effectief aan Rusland valt toe te schrijven, is volgens De Bruycker dus niet met zekerheid te zeggen. "Het is zeer moeilijk om te bepalen wie er precies achter zit, ook al kan je een bepaalde actie toeschrijven aan een bepaalde regio. Als de cybercriminelen geen fouten maken, dan is dat bijna onmogelijk om te weten wie achter een cyberaanval zit, omdat je je via het internet bijna volledig anoniem kan maken."

Specifiek is er in Oekraïne sprake van een DDOS-aanval, wat staat voor "distributed denial of service attacks". "Er worden dan veel systemen ingeschakeld, om het internetverkeer naar één punt te sturen, waardoor het geheel overbelast geraakt, en het volledige systeem instort", legt De Bruycker uit.