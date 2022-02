Dan toch carnaval in Heist

Eerder was beslist om de carnavalstoet te schrappen. Die nu toch nog snel in elkaar steken, zal niet meer lukken. Maar voor de rest wil Knokke-Heist dat carnaval zo normaal mogelijk verloopt tijdens de eerste 4 dagen van de krokusvakantie.

Om te vermijden dat carnavalisten in elk café hun Covid Safe Ticket moeten voorleggen, voert de gemeente een systeem in met bandjes. Ook in Blankenberge denken ze eraan om op die manier te werken in de carnavalsperiode.