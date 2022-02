Derde vaccindosis mogelijk voor mensen die Johnson & Johnson kregen

In totaal werden in ons land zo'n 400.000 Belgen gevaccineerd met het coronavaccin van Johnson & Johnson, waarvan oorspronkelijk maar één prik nodig was. Het grootste deel van die prikken (360.000) is gezet bij de leeftijdsgroep 40 tot 65 jaar, en bij moeilijk bereikbare groepen zoals daklozen en drugsverslaafden.