Inwoners van Diest mogen mening kwijt over toekomst van trage wegen: "We gaan voor maximaal behoud" 

"Bij de opmaak van het plan hebben we heel wat belangengroepen geconsulteerd", gaat De Dobbeleer verder. "Dat gaat bijvoorbeeld over wandelclubs, landbouwers en milieugroepen. Maar we hebben ook de mening gevraagd van de kindergemeenteraad en van de heemkundige verenigingen. Al die bekommernissen hebben we in het tragewegenplan verwerkt."

De voorlopige versie van het plan is in januari al goedgekeurd door de gemeenteraad. "Het is die versie die nu in een openbaar onderzoek kan geraadpleegd worden. Dat start vandaag, 16 februari en loopt tot 17 maart. Indien nodig passen we nog zaken aan, op basis van de opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek zijn geformuleerd. Op 8 maart organiseren we ook een online infovergadering over het plan", aldus nog schepen de Dobbeleer.

Alle info over het plan, het openbaar onderzoek en het online infomoment vind je hier.