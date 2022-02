Drie Gentse zussen nemen met nationaal waterpoloteam deel aan EK-kwalificaties in Belgrado

De band tussen de zussen is ook al opgevallen in de ploeg, zegt Nona: "Er zijn al matchen geweest waarbij 'de Latons' enkel de bal kregen." De zusjes hebben elk een andere functie binnen de ploeg: de jongste zus Lois is keepster, Janne is rechtshandig en sterk in het verdedigen en Nona is linkshandig en is een goede aanvaller.