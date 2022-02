Eerste verpleegspost van het Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen geopend in Ertvelde

In Ertvelde werkt een team van 7 verpleegkundigen in de verpleegpost. Die is elke werkdag open van 12.00 uur tot 16.00 uur. Je kan er met of zonder afspraak terecht. Momenteel zijn er ook verpleegposten van het Wit-Gele Kruis in Limburg en Vlaams-Brabant. Waar en hoeveel er nog bijkomen in Oost-Vlaanderen, is nog niet duidelijk. "Het gaat om een pilootproject in Ertvelde. Als we zien dat het werkt en dat er veel vraag naar is, dan ga we bekijken om het verder uit te rollen in de provincie", besluit Natacha Pynaert.