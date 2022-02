EU mag subsidies schrappen van lidstaten waar rechtstaat bedreigd is: moeten Hongarije en Polen beginnen te vrezen?

Premier Alexander De Croo (Open VLD) spreekt in een reactie van een "mijlpaal". Hij vindt het ook belangrijk dat het Hof verwijst naar Europese waarden in brede zin. "Het gaat over onze kernwaarden zoals vrijheid, democratie, maar even goed de gelijkheid van man en vrouw of de rechten van LGBTI+ personen. Voor lidstaten wordt het steeds moeilijker om te beweren dat deze rechten vrijblijvend zijn en dat ze die naar eigen goeddunken opzij kunnen schuiven. De Europese Unie is een waardenunie. Dit arrest helpt ons dat ook hard te maken."

EU-parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) noemt de uitspraak "een overwinning van het parlement". "We hebben echt gevochten voor dat rechtsstaatmechanisme. Als je geld wilt krijgen van Europa, moet je de regels en normen van Europa volgen." Zij wil nu de Commissie "dwingen" om de wet uit te voeren. "We moeten het gewicht van het parlement gebruiken."

Tom Vandekendelaere, EU-parlementslid voor CD&V, zegt dat het arrest "niet duidelijker kan zijn". "De Europese Commissie moet nu echt in actie schieten. Er is geen reden meer om te wachten. Hoelang kan het nog duren als al voor 200 procent bewezen is dat er corruptie is in Hongarije en dat in Polen de rechtsstaat verder ontmanteld wordt?"