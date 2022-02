Experten speuren opnieuw naar bommen in Rieme

Een expert stapt er heel traag de Rode Kruisstraat naast de kerk mee af, waar fase 7 van start is gegaan. Een metertje geeft daarna aan waar het magnetisch veld vervormt. Dat zijn de zogenaamde anomalieën. Die plaatsen worden daarna verder in kaart gebracht, waarop een tweede team onderzoekt of de vervorming het gevolg is van een ijzeren voorwerp, een scherf of in het slechtste geval een bom. Is de kust veilig, dan kan er een eerste laag weggegraven worden. Daarna wordt hetzelfde detectieproces op dezelfde plaats, maar dieper dan bij het eerste onderzoek, opnieuw uitgevoerd om zo elk risico uit te sluiten. Wordt de magnetische vervorming wel degelijk veroorzaakt door een bom, dan moet er onmiddellijk een perimeter van 100 meter afgekondigd worden en komt ontmijningsdienst DOVO ter plaatse.

Tot dusver is er sinds april geen nieuwe bom meer aangetroffen.