"Maanden in angst": mama Helena schreeuwt frustraties uit over wachtlijsten voor geestelijke zorg  

Eerst bleken we in de foute provincie te wonen. We wonen in Antwerpen, op 200 meter van de grens met Vlaams-Brabant. Maar omdat de ziekenhuizen zo overvol lagen werd een harde grens gesteld. We wilden graag een opname in Leuven, waar Jonas al begeleiding kreeg. Maar daar belandden we dus opnieuw…op de wachtlijst.

Daarna - we zijn dan al 13 september 2021 - kwam het verlossende nieuws dat er onverwacht een plekje in Sint-Niklaas was vrijgekomen. Eerst met weekopnames, van maandag op vrijdag. Daarna dagopnames: elke dag heen en weer. In volle spits is dat voor ons al gauw een rit van anderhalf uur enkel. Niet evident, maar we hebben dat gedaan gekregen.