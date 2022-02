Hypermodern zwemcomplex in Sint-Niklaas :" Een van de meest moderne van de Benelux"

Eerder waren de buurtbewoners bezorgd dat er teveel overlast zou zijn door de komst van een dergelijk, groot nieuw complex. De stad zorgt daarom voor een grote parkeerplaats om ervoor te zorgen dat de bezoekers niet overal in de wijk gaan parkeren. En de stad heeft ook beloofd om constant te monitoren om te kijken of het voor de buurtbewoners niet de druk wordt en kijken of er geen overlast is voor de buurtbewoners. Is er overlast, dan belooft de stad om vlug in te grijpen.