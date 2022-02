"Het leek op een auto in het water": haai van 4,5 meter doodt zwemmer in Sydney

Rond 16.35 uur Australische tijd werden hulpverleners verwittigd. Een zwemmer zat in de moeilijkheden voor de kust van Sydney. Eenmaal ter plaatse werden menselijke resten aangetroffen in het water. De persoon had "fatale verwondingen" opgelopen door de aanval van een haai. Er kon geen hulp meer baten. De identiteit van de zwemmer is onbekend.