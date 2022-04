België, hotspot voor geroofd antiek: hoe een eeuwenoude Italiaanse grafsteen opdook in een dorp in de Kempen

België duikt de laatste jaren steeds vaker op in dit soort dossiers. "Wij spreken niet over ‘hotspots’, maar België is zeker één van de plaatsen waar we vaak terechtkomen bij onze onderzoeken", zegt luitenant-kolonel Alfio Gullotta van de Italiaanse carabinieri. "We werken daarom vaak samen met de Belgische politie."

Dat heeft volgens Gullotta te maken met de Brexit. "Sinds de Brexit zien we dat sommige illegale routes vanuit Italië niet meer eindigen in het Verenigd Koninkrijk, maar in België. Dat komt omdat de trafiek gemakkelijker is binnen de Europese Unie, zonder grenscontroles. Dingen die twee jaar geleden nog gebeurden in het VK, worden vandaag gedaan in België."