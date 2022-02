Telefoontje met Engelse boodschap? Honderdduizenden frauduleuze oproepen opgemerkt laatste dagen

De oproepen lijken van een bank, de politie of een andere bekende organisatie te komen. In de meeste gevallen wordt er een Engelstalig geluidsfragment afgespeeld waarbij gevraagd wordt op een toets te drukken voor meer informatie of om gegevens aan te passen.

De fraudeurs proberen via de oproepen persoonlijke en/of bankgegevens te onfutselen, waarschuwen het BIPT en het CCB. "Als je twijfelt aan de echtheid van de oproep, haak dan in en bel zelf terug naar een nummer van die instelling dat je al kende of opzoekt in betrouwbare bronnen, in plaats van naar het nummer dat jou belde", zegt Miguel De Bruycker van het CCB.