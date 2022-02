Hophemel beste nieuwkomer op Vlaamse Beer Awards, maar ook andere Limburgers vallen in de prijzen

Misschien was het meest opvallend op de uitreiking van de Vlaamse Beer Awards de prijs voor Geert Vandormael en Steven Broekx van brouwerij Hophemel. Sinds begin vorig jaar brouwen zij op de brouwinstallatie van het Genkse BRAUW iedere maand een bier in beperkte oplage. Dat wordt verdeeld onder horecazaken en drankenhandels maar is beperkt in oplage en wordt normaal gezien geen tweede keer gebrouwen.