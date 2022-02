"Hopper & de hamster der duisternis": een Belgische haas met kippenpoten gaat de concurrentie aan met Disney en Pixar

De animatiestudio nWave ging van start in de jaren 90 en werd al snel wereldleider in 3D-films die bestemd zijn voor Imax-zalen en pretparken. 14 jaar geleden maakten ze hun eerste eerste langspeelfilm: "Fly me to the moon", het begin van een succesverhaal. De voorlaatste, “Bigfoot family”, werd aangekocht door Netflix, en kwam zelfs in Amerika op de eerste plaats terecht van best bekeken films. Meer dan 30 miljoen mensen hebben de film gezien.