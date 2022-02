Samuel wordt eerste intercultureel bemiddelaar van AZ Jan Portaels: "Brug slaan tussen zorgverleners en patiënten"

Er waren in het verleden al interculturele bemiddelaars actief, maar die waren niet aan één ziekenhuis verbonden. Onder meer huidig schepen van Sociaal Beleid in Vilvoorde Fatima Lamarti (Vooruit) nam in de jaren 90 de taak al op zich. “Ik werd op verschillende plaatsen ingezet”, vertelt ze. “Er waren toen een twintigtal bemiddelaars over heel Vlaanderen. Wij gingen naar de plaatsen waar het op dat moment nodig was. Ik heb dat een paar jaar gedaan, ook hier in Vilvoorde in de voormalige Sint-Jozefkliniek.”