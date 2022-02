Koning Filip en koningin Mathilde gaan begin maart op officieel bezoek naar Congo

In 2020, bij de herdenking van 60 jaar Congo, drukte koning Filip in een brief aan president Félix Tshisekedi voor het eerst zijn "diepste spijt" uit voor de wonden van het verleden. Daarmee werd Filip de eerste koning die zich uitsprak over Congo.

Opmerkelijk was dat de koning het niet alleen had over de "geweld- en gruweldaden ten tijde van Congo-Vrijstaat", onder Leopold II, maar ook over het leed "gedurende de daaropvolgende koloniale periode". Koning Filip schreef bovendien dat "die wonden tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie die nog te sterk aanwezig zijn in onze samenleving".