Voortaan kan je ook postpakjes ophalen en verzenden bij kringwinkels in Lier, Duffel, Mortsel en Kessel

"Er is nog altijd een deel van de bevolking dat de kringwinkels niet bezoekt. We hopen op deze manier ook drempelverlagend te werken en nieuw cliënteel aan te boren", zegt Koen Goemans, directeur van Opnieuw en Co.



“Ook voor onze medewerkers zal het een meerwaarde zijn. Zij zullen nieuwe digitale skills aanleren. Meer dan 80% van onze medewerkers werkt in het kader van sociale tewerkstelling. Om verschillende redenen was er geen plaats voor hen op de reguliere arbeidsmarkt. Via ons kunnen ze de nodige werkervaring opdoen om zo opnieuw door te stromen naar regulier werk”, zegt Goemans.