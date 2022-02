Leerlingen Don Bosco Sint-Denijs-Westrem leiden delegatie uit 20 Afrikaanse landen rond

“Het is een interessante ervaring”, vindt Christopher, directeur van het John Bosco Institute of Technology Obosi in Onitsha, een stad in het zuidoosten van Nigeria. “De school biedt soortgelijke opleidingen aan als de instelling waar ik voor werk. Veel zaken pakken we aan zoals jullie, maar de structuur is wel anders. Zo wordt de praktijkkennis in België doorheen het traject aangeleerd, bij ons gebeurt dat pas na het afronden van 2 jaar theorie. Jullie beschikken bovendien over meer materiaal dan wij. We zijn nog in groei wat dat betreft, maar we willen onze studenten daar in de toekomst ook aan blootstellen. Wat me ook opvalt, is dat jullie heel probleemoplossend lesgeven. De leerlingen krijgt een ‘probleem’ voorgeschoteld, en moeten zelf uitzoeken wat de mogelijke oplossingen zijn. Dat vind ik heel interessant en wil ik zelf ook toepassen in mijn school.”