Man (60) levensgevaarlijk gewond na val met speedpedelec

Een 60-jarige man was gisterenavond met zijn speedpedelec aan het fietsen langs het Kempisch Kanaal in Herentals. Rond 21.30 uur merkte hij ter hoogte van het bedrijf Nedschroef Machinery twee wandelaars te laat op. Een van hen kon nog net op tijd wegspringen, de andere niet en werd aangereden. De fietser kwam zwaar ten val, en werd in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht.