Mariapark bij abdij van Averbode krijgt definitieve bescherming

Naast de bekende Lekdreef, waar je in de zomer een ambachtelijk ijsje kan halen, ligt het historische Mariapark. In 1935 lagen de eerste plannen op tafel voor een park om bedevaartgangers goed te kunnen opvangen.



Die katholieke invloed is duidelijk te merken in het park, met bijvoorbeeld zeven beelden rond het leven van Maria. De inrichting van het park is uniek in Vlaanderen en dat verdiende een definitieve bescherming als monument.