Mortsel stemt tegen Vlaams plan om tram 15 af te schaffen: "Alle partijen willen net méér trams"

Dat Vlaanderen net in Mortsel wil snoeien in het tramaanbod, komt hard aan. "Mortsel is een stad die de tram altijd verwelkomd heeft. Zo hebben we recent nog de sporen op ons grondgebied laten doortrekken tot in Boechout. Terwijl andere gemeentes in de Antwerpse rand de tram bewust buiten willen houden. "

De stemming in de Mortselse gemeenteraad heeft geen directe gevolgen. "Het is een krachtig signaal, we zitten als stad in de veroersregio Antwerpen die advies geeft, maar de eindbeslissing over de trams ligt bij De Lijn en de Vlaamse regering", besluit D'Hulster.

Het kabinet van bevoegd mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) wenst niet te reageren op de stemming in Mortsel. Vanavond stelt de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA) in een digitaal event de Antwerpse visie voor over het toekomstige tramnet.