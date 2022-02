Nederlandse rapper Lil Kleine voorlopig vrij in afwachting van onderzoek naar mishandeling vriendin

Vorige week werd Lil Kleine nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. Vorig jaar werd hij ook al verdacht van het mishandelen van zijn vriendin in Spanje. De zaak werd toen geseponeerd. Lil Kleine en Vaes lieten toen in een verklaring weten dat ze ruzie gemaakt hadden, maar dat er geen fysiek geweld aan te pas kwam.